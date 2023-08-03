Чужая среди своих: ахнете, какой выросла внучка Михалкова и Вертинской

Александра Вертинская родилась в звездной семье. Она единственная дочь Степана Михалкова и внучка Никиты Михалкова и Анастасии Вертинской. Но девочка росла в отрыве от знаменитых бабушки и дедушки. Однако творческая натура не могла не проявиться с учетом необычного окружения девушки и наследственности.

Она получила два образования. Сначала стала специалистом в области истории искусств, а потом получила еще один диплом в Московском государственном академическом художественном институте имени Сурикова. Так получилось потому, что Александра Вертинская начинала карьеру, пробуя себя в журналистике. Но затем, пожив в квартире прадеда, в честь которого ее и назвали, поняла, что хочет рисовать.

Внучка Михалкова приложила к этому все усилия и теперь продает свои картины. Она выкладывает творения в соцсети. А вот о своей личной жизни распространяться не любит. Известно, что Вертинская замужем и растит двоих сыновей. Которые, кстати, так и не были представлены Никите Сергеевичу. С годами и без того скудное общение Александры Вертинской с именитой семьей совсем сошло на нет. Но 30-летняя наследница не отчаивается. Она спокойно идет по жизни рука об руку с мужем и реализует свои мечты.