Чужая идея и гнев критиков: зрители не знали этого о легендарном фильме Меньшова «Любовь и голуби»

У режиссера не было права на ошибку.

Владимир Меньшов покорил Голливуд своим фильмом «Москва слезам не верит», получившим премию «Оскар». Картина задала такую высокую планку, что следующий фильм мэтра просто не мог быть проходным. Меньшов признавался, что коллеги завидовали ему и желали провала. Но фильм «Любовь и голуби» стал настоящим хитом и классикой советского кино.

Меньшов посмотрел в театре «Современник» одноименный спектакль по пьесе омского драматурга Владимира Гуркина. История настолько тронула Владимира Меньшова, что он приехал в Омск и попросил Гуркина сделать из пьесы сценарий для будущей картины.

Меньшов боялся, что в фильме останется «театральный налет», но перенесенная на экран история Василия Кузякина оказалась невероятно трогательной и живой и покорила миллионы зрителей.