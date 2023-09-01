Чуют ложь за версту: вот в каком году рождаются самые проницательные люди

О том, что врать нехорошо, все мы слышали с самого детства - от родителей, воспитателей и учителей, героев любимых сказок. И всё же время от времени мы умалчиваем о каких-то фактах, недоговариваем всей правды или вовсе подменяем её ложью. У каждого человека есть свои мотивы кормить окружающих баснями, вопрос лишь в том, поведутся ли они на ложь или раскусят с первого же слова. Астрологи рассказали, под каким знаком восточного гороскопа появляются на свет самые проницательные люди. Обманывать их бесполезно - какой бы искусной и продуманной ни была ложь, они все равно поймут, что это она.

Лошадь

По наблюдениям астрологов, необыкновенным чутьем на ложь обладают люди, рожденные в год Лошади. При этом нельзя сказать, что они, подобно Шерлоку Холмсу, могут выяснить всю правду по мельчайшим деталям, силой своей мысли и наблюдательности. Скорее уж, им подсказывает интуиция.

Лошадь - знак, который относится к мистике с уважением, если не сказать, с пиететом. Его представители уверены, что ничто в этом мире не обходится без вмешательства высших сил. А они, как известно, время от времени помогают простым смертным. Вот и Лошадь эти силы не обходят стороной.

Мироздание наделило Лошадь необыкновенной интуицией.

Люди, появившиеся на свет под этим знаком, видят окружающих насквозь. Им достаточно одного мимолётного взгляда, чтобы понять, что на самом деле творится у собеседника на душе. Обман и лукавство Лошадь распознаёт сразу же.

Обманщиков никто не любит. Вот и Лошадь не исключение. Как только она поймёт, что собеседник не был с ней искренним, то сразу же начнит его презирать. Конечно, во многом отношение Лошади к обманщику будет зависеть от того, насколько масштабна его ложь.

Если человек обманул Лошадь по какому-нибудь пустяковому вопросу, то она, быть может, и простит его.

Прежде, конечно, вдоволь пообижается, но в конце концов отпустит все грехи. А вот рассчитывать на её милость после того, как солгал по-крупному, напрасный труд. Лошадь такого не забудет.

Иногда интуиция Лошади настолько хороша, что позволяет ей рассмотреть лжеца ещё издалека. Внутренний голос говорит представителю этого знака: "С этим человеком иметь дело опасно, лучше обойти его стороной". В этом случае Лошадь шестому чувству не перечит, а прислушивается к нему.

Люди, рожденные в год Лошади, верят в знаки судьбы.

Нельзя сказать, что этот знак во всем ищет символы и предзнаменования - они сами его находят. Лошадь с интересом относится к сфере непознанного и трактовке знаков, посланных судьбой.