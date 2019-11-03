«Чувствую себя сволочью»: Анна Седокова переживает из-за ограничения карманных денег своим детям

36-летняя экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова поделилась с подписчиками в Instagram проблемами с детьми, которые не понимают ценность денег. Певица рассказал историю, которая произошла с ней в салоне красоты на Рублевке. Анна услышала, как клиентка жаловалась парикмахеру на дочь, студентку МГИМИ, которая совсем не ценит выданные ей родителями блага.

«Другие люди слегка неодобрительно косились в сторону женщины, а мне хотелось поддержать ее. Я вот что поняла. Мы другие, я из поколения «выживших». Я тоже с 14 лет работаю, я должна была выживать, потому что в нас ничего не было, но мой сын родился уже у мамы, которая ездит на майбахе», – то ли похвасталась, то ли пожаловалась поклонникам Седокова.

Звезда призналась, что ей сложно объяснить своей 14-летней дочери, что когда-то сама Анна ездила в метро и на маршрутке. Седокова старается настроить дочь на то, что нужно «пахать» и работать сутками, а деньги просто так не даются.

«Может, счастье женщины не работать ??? Каждый раз, когда я не даю ребенку деньги, я чувствую себя самой сволочью, но если я не буду ее ограничивать в деньгах, не станет ли такой она?», – вопрошала Седокова подписчиков.

Сердобольные поклонники, проникшиеся проблемами семьи Седоковой, оставили сотни комментариев о своем личном опыте раннего начала трудовой жизни, системе карманных расходов детям и стремлении баловать своих отпрысков.

Однако нашлись и те, кто не понял заявленных певицей проблем.

«Майбахи , Рублевки.. другой мир», «Вас богатых не понять», «Меня больше всего бесит фраза «я ездила в метро»...а кто такая ваша дочурка чтоб метро чураться? Там что, сборище прокаженных?!?», – возмутились подписчики.

Они резонно посоветовали воспользоваться универсальным советом по воспитанию детей, рекомендовав Седоковой уделять детям в два раза меньше денег и в два раза больше времени.