Чувствую его запах: вдова Грачевского испугала народ заявлением о муже

Она до сих пор не смирилась с потерей.

Юмористический журнал «Ералаш» полюбился не только юным зрителям, но и более старшему поколению. Поэтому новость о смерти художественного руководителя передачи шокировала всю общественность.

Впрочем, тяжелее всего пришлось вдове режиссёра. Рядом с этим талантливым мужчиной она была по-настоящему счастлива, и большая разница в возрасте не смущала никого из супругов. К тому же у них родился сын Филипп, ради которого новоиспеченные родители уехали подальше от шума столицы.

Но теперь Екатерина Белоцерковская вынуждена переехать из загородного особняка. Женщина признаётся, что слышит в доме шаги покойного мужа и чувствует его запах, когда ложиться в кровать. Узнав об этом, даже скептически настроенный человек испытает ужас и посочувствует страданиям вдовы. К тому же, как пишет Starhit, знаменитость не знает, как смириться с потерей и только сын придаёт смысл ее жизни.