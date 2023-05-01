Чувствуется русский дух: дочь Миллы Йовович поражает красотой и талантом

Милла Йовович преуспела во всем. Она не только популярная актриса и эффектная красотка, но и многодетная мать. Звезда экрана растит трех дочерей, к которым выдвигает особые требования.

Знаменитость невероятно гордится тем, что имеет русские корни. Артистка, которую родители перевезли в США еще в детстве, не забывает о своей родине и прививает любовь к России и своим наследницам. Например, дома Йовович говорит с ними на русском языке.

Стоит признать, что наибольшее внимание публики привлекает к себе старшая из дочерей актрисы Эвер Габо. В ноябре этого года ей исполнится 16 лет. В этом возрасте звездная наследница поражает всех красотой и талантом.

Поклонники давно заметили, что Эвер растет полной копией матери. Кроме того, она уже не раз побывала на съемочной площадке: Голливуд дочь актрисы начала покорять еще в 13 лет. К тому же она вполне успешно строит карьеру модели и даже успела засветиться на обложке Vogue Arabia.

Про учебу юная артистка также не забывает. Йовович отправила Эвер в русскоязычную школу, поэтому та владеет русским даже лучше своей знаменитой матери.