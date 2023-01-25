«Чувствовала себя такой грязной»: народ опешил от признания «Мисс Вселенной»

Американка Р’Бонни Габриэль несколько недель назад была признана самой красивой девушкой мира, победив в конкурсе «Мисс Вселенная». Публику и жюри она покорила в том числе и своей внешностью, но добиться эффектных образов смогла весьма необычными способами.

Как оказалось, Р’Бонни старалась не мыться в течение всего конкурса. Такое решение было связано не с приметами, а с желанием сохранить прическу. По мнению модели, волосы все это время копили лак и под светом софитов должны были выглядеть «красивыми и хрустящими».

Такой шаг повлиял на самочувствие королевы подиума. Как призналась знаменитость, к финальному дню конкурса отсутствие душа заметно сказалось на ней.

«На сцене мы выглядим очень красиво и свежо. Но на самом деле к финалу я чувствовала себя такой грязной», — рассказывала модель в одном из интервью.

При этом, как отметили внимательные поклонники, в последний день Р’Бонни все же собрала волосы в пучок, из-за чего многие предположили, что идея с отсутствием душа не дала должных результатов.