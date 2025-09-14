«Чувство агрессии»: у худшего фильма в карьере Борисова оценка всего-то 5 из 10, но даже хейтеры не могут объяснить, почему

Мы попытались разобраться, но так и не поняли, почему рейтинг ниже чем у какого-нибудь «Быка».

Юра Борисов сегодня — один из самых востребованных и успешных российских актеров, стремительно покоряющий и голливудские высоты. Практически каждый его проект — будь то «Серебряные коньки», «Анора» Шона Бейкера или великолепный «Кончится лето» — получает признание и высокие оценки. Но в его фильмографии есть работа, которая выбивается из общего ряда.

Драма «Порт» (2019) Александры Стреляной со своими 5/10 баллов — это самый низкорейтинговый фильм Борисова по версии «Кинопоиска». Но, что удивительно — ни одна из шести рецензий на сайте не является негативной.

Фильм, который хотели сделать шедевром

«Порт» — это попытка создать суровую, поэтичную притчу о жизни на дне. История о боксерах-гопниках, криминальных разборках и внезапной любви парализованной девушки и бойца без правил задумывалась как нечто большее, чем жанровая драма.

Режиссер Александра Стреляная и оператор выстроили стилистику, которую критики сравнивали то со «Старшей Эддой», то с хтоническим мифом: мрачный питерский порт становится Асгардом, а уличные драки — эпическими битвами.

Юрий Борисов здесь играет не главную роль, но одну из самых запоминающихся — Рому, «местного дурачка», философствующего пацана с «вывихом мозга».

Его персонаж, по словам рецензентов, выглядит «как бог поэзии Браги» в мире, где все говорят стихами. Казалось бы, все для успеха: сильный актерский состав (Алексей Гуськов, Ирина Вилкова), смелая режиссура, атмосферная музыка Son Lux. Но, судя по оценкам, что-то пошло не так.

Почему же рейтинг всего 5/10?

Парадокс «Порта» в том, что зрители и критики, разбирая его недостатки, почти не пишут разгромных отзывов. Все шесть рецензий — либо положительные, либо нейтральные. В чем же тогда серьезная проблема картины? А нет ее! Недостатки упоминают вскользь:

Перегруженность «философией»

Самая частая претензия — герои говорят «не живыми словами, а поэтическими цитатами». Это создает ощущение неестественности.

«Философов что-то слишком много развелось!» — замечает один из зрителей, а другой пишет — «Бесконечные диалоги о вечном откровенно портят историю».

Дисбаланс сюжета

Самый интересный пласт — история любви Андрея и парализованной Киры (Мария Боровичева) — остается на периферии.

Вместо этого зрителя погружают в (пускай и интересные!) криминальные разборки и бесконечные драки, которые, по мнению части публики, затянуты.

Неразбериха вместо глубины

Фильм пытается объять необъятное: криминал, спорт, любовь, философию, мифологию. В итоге не раскрывается толком ни одна тема.

«Авторы, погнавшись за красивой картинкой, упустили реально интересную историю», — констатирует один из рецензентов.

За попытку — спасибо

При всех недостатках, зрители отмечают искреннее старание команды. Фильм не вызывает того раздражения, которое обычно провоцируют откровенно слабые ленты.

«После просмотра не возникает чувства агрессии, — пишет один из критиков. — Скорее, хочется похлопать авторов по плечу и сказать: “Нормально, в следующий раз получится лучше”»

Вот и приходим к тому, что «Порт» — это не провал, а амбициозная неудача. Картина, которая стремилась стать высоким искусством, но не рассчитала силы.

Для Юры Борисова же эта роль стала еще одним шагом к превращению в самого многогранного и неожиданного актера своего поколения. Даже в самом спорном проекте он умудряется быть ярким и запоминающимся.

Ранее мы писали: «Самый длинный проект в моей карьере»: в этом сериале Борисов снимался так долго, что разучился играть