Чувства принца Гарри к Кейт Миддлтон обозлили Меган Маркл: что говорят британцы

Меган Маркл перестала скрывать свое отношение к членам королевской семьи. Она активно критикует их и не стесняется делиться с публикой подробностями их ссор. При этом, как уверен британский писатель Джоэл Калфи, главная причина такого отношения кроется в ревности супруги принца Гарри.

Дело в том, что младший сын Карла III всегда с большой теплотой относился к Кейт Миддлтон. С того времени, как Уильям впервые привел ее в семью, у них сложились дружественные отношения.

«Гарри наслаждался временем, проведенным с ними, и все же... с Кэтрин ему было проще, интереснее, комфортнее», — пишет Калфи.

В итоге это заметил не только Уильям, но и Меган Маркл. Бывшая актриса не терпит конкуренции, поэтому совсем не оценила дружбу ее мужа и Кейт Миддлтон. И именно из-за этого она решила враждовать с Кейт, а после и со всеми родственниками своего мужа.