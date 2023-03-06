Чувства остались: Д’Артаньян готов бежать к этой красотке даже сейчас (фото)

Михаил Боярский, он же Д’Артаньян всего СССР, всегда был любимцем женщин. Заводить многочисленные романы ему не мешал даже брак с Ларисой Луппиан. Но мало кто знает о большой любви мушкетера, которая приключилась с ним до знакомства с супругой.

Речь идет об актрисе Надежде Дворской. Роман этой красавицы с Боярским начался еще в студенчестве, когда их отправили на уборку капусты. Там-то между начинающими актерами и зародились страстные чувства. Надежда была уверена, что Боярский сделает ей предложение, но этого не произошло. Дворская не понравилась его матери, а ослушаться ее актер не посмел.

Несмотря на то, что эта история произошла несколько десятилетий назад, Д’Артаньян долго не мог забыть первую любовь. Не так давно, когда актеры увиделись уже в преклонном возрасте, Боярский смотрел на нее как завороженный. Вероятно, он и сейчас был бы готов бежать к ней вопреки всем и вся.

Сама Дворская признавалась, что разрыв с Михаилом Сергеевичем стал для нее «концом света». Об этом она рассказала журналистам «Экспресс-газеты».