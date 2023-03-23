Чувства не угаснут: пары этих знаков Зодиака самые страстные

В каждой паре отношения развиваются по уникальному сценарию и имеют свою неповторимую окраску. Одни предпочитают любовь-дружбу, другие - нежную и трепетную романтику, третьи же жить не могут без итальянских страстей, бурной ревности и горячих объяснений. Астрологи решили выяснить, какие зодиакальные союзы больше всего тяготеют именно к третьему типу. Они назвали парочки, которые не могут без “перчинки” в отношениях.

Лев + Лев

Отношения, в которых одна из сторон - представитель стихии огня, по определению не могут быть спокойными. Так что же творится в паре, где обе половинки принадлежат к огненному племени? Правильно, настоящий пожар!

Львы - натуры яркие и эффектные и хотят видеть рядом с собой таких же. Неудивительно, что в итоге их как магнитом тянет друг к другу. Говорят же - “если двое краше всех в округе, как же им не думать друг о друге”.

Отношения между двумя знаками полны пламенной страсти. Львы будут обожать друг друга, носить на руках и сдувать пылинки, но не обойдется без ревности и скандалов. Однако в трудные моменты они забывают о ссорах и объединяются.

Овен + Скорпион

Когда сходятся Овен и Скорпион, это все равно что слияние жаркого огня и холодной горной реки. Как известно, противоположности притягиваются, вот и Овен со Скорпионом тянутся друг к другу, словно два магнита.

Оба знака обладают невероятно сильными характерами. Овен - яркая индивидуальность, привыкшая делать все по-своему, у Скорпиона нрав тоже не сахар. Поэтому в их паре будут бушевать нешуточные страсти.

Несмотря на периодически возникающие разногласия, искра, которая вспыхнула между двумя этими знаками, не угасает со временем. Овну и Скорпиону всегда есть чем удивить друг друга и разжечь влечение с новой силой.

Скорпион + Рыбы

В отношениях с властным “темным господином”, то есть Скорпионом, робкие и нежные Рыбки раскрываются с совершенно новой стороны. Два водных знака действуют друг на друга совершенно гипнотически.

Скорпион может открыть для своего партнера целый мир сильных и порой противоречивых эмоций, но Рыбки будет только рады. Ведь ощущения и чувства - это именно то, ради чего они живут.

Представители осеннего знака умеют ухаживать так, что Рыбы голову потеряют. Но и ревность в этих отношениях будет сильной - Скорпион по своей натуре собственник, но Рыбе нравится чувствовать себя настолько желанной.