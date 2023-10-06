Чувства до гробовой доски: женщины с этими именами влюбляются раз и навсегда

Диснеевские мультфильмы, голливудские ромкомы и дамские романы приучили зрительниц и читательниц к мысли о том, что настоящая любовь - одна на всю жизнь. Многие считают, что такие чувства встречаются только на экране и на страницах книг, в реальной жизни это невозможно. И все же эксперты в сфере эзотерики назвали три имени, которые носят самые верные и любящие женщины.

Александра

Решительная и целеустремленная Александра со стороны кажется той, кто вовсе не нуждается в замужестве. Она не только коня на скаку остановит и в горящую избу войдет, но еще и своими руками построит новый дом, во сто крат лучше прежнего. На самом деле, конечно же, Саша ведет себя по-мужски только в отсутствие рядом достойного спутника жизни.

Обладательница этого имени очень требовательна к представителям противоположного пола и придирчива при выборе кавалера.

Но когда Александра встретит Того Самого Мужчину, то, несомненно, с радостью ответит согласием на его предложение руки и сердца. Рядом с любимым человеком Саша становится верной, нежной и заботливой супругой.

Марина

Обладательница этого имени отличается удивительной честностью. Она терпеть не может ложь и фальшь, и нередко это качество играет с ней злую шутку - Марина становится недоверчивой и скептически настроенной. Слишком скорые и пылкие признания в любви кажутся ей наигранными, поэтому она легко отвергает кавалеров и расстается с теми, кого поймала на вранье.

Найти мужчину, который полностью завоевал бы ее расположение и доверие, Марине непросто.

Но когда на ее жизненном пути встретится такое сокровище, обладательница имени без лишних раздумий отдаст ему свое сердце. Марина - преданная и страстная жена, готовая ради семьи и любимого человека на любые поступки.

Людмила

На первый взгляд Людмила кажется мягкой и скромной, но при более близком знакомстве становится понятно - обладательница этого имени умеет быть твердой и решительной. Мудрость - вот качество, которым от природы наделена эта женщина. Она прекрасно знает, в каких ситуациях необходимо проявить те или иные качества, чтобы все прошло хорошо.

Людмила всегда окружена поклонниками, но не торопится выйти замуж.

Ей важно, чтобы мужчина, которого она выберет себе в мужья, был достойным, верным, ответственным. Ведь она и сама такая же - отдает семейной жизни всю себя. Остановив свой выбор на одном-единственном, эта женщина больше не станет смотреть по сторонам - если уж она влюбляется, то раз и навсегда.