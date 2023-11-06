Чуть не задохнулись: вот в чем вымазали «Джентльменов удачи» вместо цемента

Одна из самых забавных сцен в комедии «Джентльмены удачи» — побег из мест не столь отдаленных. Чтобы выбраться на свободу, бандиты прячутся в машине с цистерной, перевозящей цемент.

Разумеется, в настоящий строительный материал никто актеров окунать не стал: это слишком опасно для здоровья. Реквизиторам пришлось поломать голову над тем, что сможет заменить густую серую смесь.

В итоге они создали свой вариант, соединив манную крупу, хлебной закваски и лука с пенным напитком. Полученная масса визуально была неотличима от цемента.

Вот только оказалась еще более липкой. И пахла так, что после окончания съемочного дня артистам приходилось тратить на душ 40 минут, чтобы избавиться от сбивающего с ног аромата.