Чуть не умер от страха: Леонова обманом заставили сняться в опасной сцене «Полосатого рейса»

Изюминкой «Полосатого рейса» стало участие в картине настоящих цирковых хищников. Присутствие тигров в кадре оказалось испытанием для актеров, которые были вынуждены с ними сниматься. В итоге даже на моменте проб многие звезды отказывались от участия в ленте.

А те, кто дал согласие на съемки, в последний момент жалели об этом. Так и вышло с Евгением Леоновым. Тем более что по сценарию советский артист должен был чаще всего контактировать с тиграми.

В конце концов он даже выдвинул отдельное условие. В сцене в ванной актер попросил установить прочное закаленное стекло между ним и хищником. Поначалу реквизиторы пошли у него на поводу, но вскоре выяснилось, что дополнительный элемент давал ненужный отблеск в кадре. Пока Леонов готовился к съемкам, стекло просто убрали.

Артист даже не заметил обмана. Но когда он открыл глаза и увидел морду тигра прямо рядом с собой, то выбежал с площадки. Сцену включили в готовый фильм, так что старания Леонова были не напрасны.