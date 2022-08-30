Чуть не убил прямо на съемках: стало известно, за что Гафт так сильно невзлюбил Яковлеву

Александра Яковлева и Валентин Гафт не ладили друг с другом. Вражда знаменитостей началась во время съемок картины под названием «Чародеи».

Актера раздражала в коллеге привычка, от которой та никак не могла избавиться. Оказалось, что артистка уделяла слишком большое внимание своей внешности, поэтому каждый раз перед съемками визажист наносил ей макияж в течение трех часов.

Однако не только это выводило Гафта из себя. Яковлева часто забывала слова своей героини, из-за чего сцены с ее участием приходилось переснимать. Когда звезда в очередной раз не смогла вспомнить текст, Валентин Иосифович сорвался и схватил ее за шею, будто желая придушить.

Впоследствии актер, почувствовав, что готов попросту убить свою коллегу прямо перед камерами, отказался сниматься вместе с ней. «Его не было в кадре. Снимали отдельно Яковлеву и отдельно Гафта», — поведала актриса Ирина Бельгер в рамках программы «Центральное телевидение ».