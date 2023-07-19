Чуть не сошел с ума из-за славы: почему «звездный мальчик» стал похоронным агентом, а не актером

Картина «Сказка о звездном мальчике» Леонида Нечаева сделала Павла Чернышева всесоюзной звездой. Практически на следующий день после выхода ленты около его дома толпились юные поклонницы, которые даже не пытались скрыть своих чувств. И подобное отношение публики навсегда отбило у молодого актера желание продолжать карьеру.

Как позднее признавался Чернышев, он не мог и дня спокойно прожить. Домашний телефон разрывался от многочисленных звонков, в школе и на улице его постоянно караулили.

«Я не мог спокойно выйти на улицу — там обязательно дежурила какая-нибудь девочка и ждала встречи со мной», — признавался артист.

Постепенно ажиотаж начал спадать, но в 90-х фильм вновь начали показывать на телевидении, из-за чего миллионы поклонниц в очередной раз начали охотиться на Чернышева. В итоге он закрылся от публики, окончательно разлюбил кино и перестал общаться практически со всеми своими знакомыми.

После школы звезда экрана поступил на инженерный факультет и, получив диплом, переквалифицировался через несколько лет в похоронного агента. За прошедшие годы он так и не решился вновь оказаться на съемочной площадке и теперь ведет закрытый образ жизни, избегая внимания публики.