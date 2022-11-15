Чуть не сгорели со стыда: о пикантной сцене в «Гостье из будущего» вы не знали

Съемки фильма — сложный процесс, где не всегда можно четко спланировать и реализовать каждый шаг. Не стала исключением и картина «Гостья из будущего», из которой вырезали несколько сцен. А от съемок некоторых прописанных эпизодов даже решили отказаться.

Изначально сюжет включал сцену с двумя девочками-подростками в одной ванне. Главная героиня Алиса вместе с Юлей сбегают из больницы. Затем они оказываются дома у Юлиной бабушки, и та отправляет их мыться. Режиссер планировал снять эпизод, где девушки сидят вместе в одной ванне с густой пеной.

По словам Натальи Гусевой, исполнившей роль Алисы, с напарницей Марьяной Ионесян испытали ужасное чувство неловкости, представив себя в такой сцене. К счастью для юных актрис, режиссер передумал снимать столь спорный эпизод.

Пришлось отказаться и еще от одной сцены, однако не по этическим причинам, а из-за нехватки денег. Коля Герасимов должен был оказаться в КосмоЗоо, где обитала инопланетная фауна. Планировали создать двуногих коров, шар с глазом и необыкновенно длинную змею. Однако денег у создателей на этих чудо-животных не хватило.