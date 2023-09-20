Чуть не отхватил ухо и набросился: нападение на Андрееву попало на видео

Екатерина Андреева отправилась в отпуск: ведущая новостей делится с поклонниками фотографиями и видео с Галапагосских островов. На одну из записей попало вероломное нападение на российскую знаменитость. Один из местных жителей не сдержал эмоций и кинулся к женщине прямо перед камерой.

Вместе с подругой и гидом Екатерина отправилась на пляж, где расположились морские львы. Звезда захотела составить им компанию и прилечь рядом, пока ее приятельница снимала происходящее на телефон.

«Прикинулась морской львицей», — подписала публикацию ведущая.

Стоило Андреевой прилечь на песок, как к ней тут же устремилось одно из животных. Его голова была в нескольких сантиметрах от уха звезды, но женщина успела увернуться. Сопровождавший туристок гид сохранял спокойствие, а вот подруга Екатерины пришла в ужас от поведения морских львов и предупреждала ее взволнованными криками.