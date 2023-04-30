«Чуть лучше черта»: скривитесь, увидев настоящего султана Сулеймана
Монарх совсем не мог похвастаться красотой.
Халит Эргенч прославил на весь мир образ легендарного правителя Османской империи султана Сулеймана. Поклонницы со всего мира осыпали артиста комплиментами за его роль в «Великолепном веке», однако мало кто догадывался, что в реальной жизни монарх выглядел совершенно иначе.
По данным историков, всю юность Сулейман провел в военных походах, что сказалось на его здоровье и внешности. Так, он имел искривленные ноги, так как всю жизнь провел в седле, и страдал от лишних килограммов.
Правитель страны не носил густую бороду, оставляя лишь усы. Для него это было своеобразным ритуалом: каждый раз, возвращаясь на родину, он брился, чтобы следующий поход был так же успешен. Внешность же Сулейман унаследовал от своего отца Сулима I. Он был известен длинной шеей, внушительным носом и ярко-желтыми зубами. Рост же его не превышал и 165 сантиметров.
Неожиданные факты стали настоящим откровением для фанатов проекта. Обсуждая личность правителя, они признались, что представляли его совсем иначе, но в то же время отметили, что красота не главное достоинство человека.
«Поговорка есть: мужчина чуть лучше черта — уже красавец», «Так в мужчине привлекает не его красота, а внутренняя сила, власть и могущество», — рассуждают пользователи Сети.