«Чуть лучше черта»: скривитесь, увидев настоящего султана Сулеймана

Халит Эргенч прославил на весь мир образ легендарного правителя Османской империи султана Сулеймана. Поклонницы со всего мира осыпали артиста комплиментами за его роль в «Великолепном веке», однако мало кто догадывался, что в реальной жизни монарх выглядел совершенно иначе.

По данным историков, всю юность Сулейман провел в военных походах, что сказалось на его здоровье и внешности. Так, он имел искривленные ноги, так как всю жизнь провел в седле, и страдал от лишних килограммов.

Правитель страны не носил густую бороду, оставляя лишь усы. Для него это было своеобразным ритуалом: каждый раз, возвращаясь на родину, он брился, чтобы следующий поход был так же успешен. Внешность же Сулейман унаследовал от своего отца Сулима I. Он был известен длинной шеей, внушительным носом и ярко-желтыми зубами. Рост же его не превышал и 165 сантиметров.

Неожиданные факты стали настоящим откровением для фанатов проекта. Обсуждая личность правителя, они признались, что представляли его совсем иначе, но в то же время отметили, что красота не главное достоинство человека.