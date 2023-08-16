Чуть ли не единственный такой: у звезды советского кино ошеломительная пенсия
Артист получает в разы больше коллег.
Далеко не все отечественные артисты довольны своими пенсиями. Звезды экрана не раз признавались, какие маленькие деньги приходят им каждый месяц, несмотря на многочисленные заслуги. Однако, как оказалось, среди знаменитостей есть и такие, кто полностью довольны жизнью.
По словам актера Александра Пашутина, каждый месяц ему приходят 95 тысяч рублей. Внушительная сумма складывается из государственных выплат за звание «Народного артиста», а также из самой пенсии.
К тому же артист не скрывает, что часть его зарплаты всю жизнь шла в Пенсионный фонд. И благодаря этому за годы службы он смог накопить настолько большую пенсию, которой могут позавидовать многие его звезды.
«Я, когда мне пенсию перечисляют, думаю: „Батюшки, как замечательно!“», — рассказал артист порталу «Аргументы и факты».