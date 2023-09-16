«Чуть красивее обезьяны»: фото внука Аллегровой разочаровало людей

Александр Барсегян избегает публичности. Но не оказаться в центре внимания крайне сложно, когда ты единственный внук Ирины Аллегровой.

Мужчина даже не думал строить карьеру в российском шоу-бизнесе. К 27 годам он принял твердое решение стать дипломатом. О личной жизни родственник «шальной императрицы» не распространяется. И если кому-то казалось, что за ним бегают толпы поклонниц, то, вероятнее всего, это не так.

На просторы Интернета попало редкое фото Барсегяна. И поклонники певицы разочарованно вздохнули. Большинство из них сошлись во мнении о том, что молодой человек звезд с неба не хватает. Как бы он ни демонстрировал накачанные мышцы, на мачо все равно не похож.

И все же огорчаться Александру не стоит. Интернет-пользователи твердят: внешность для мужчины не имеет большого значения, гораздо важнее другое.