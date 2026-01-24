«Чуть фэйспалмами себя не убил» и «Ночной позор» – диагноз худшему фильму в карьере Ярмольника: даже «Трудно быть богом» не так плох

«Трудно быть богом» Алексея Германа часто ругают за сложность и сумбурность, но у него есть своя армия защитников – его оценка на «Кинопоиске» (5.4) держится на паритете: 129 негативных отзывов против 129 позитивных. Это кино, которое хоть как-то делит зрителей. Но есть в карьере Леонида Ярмольника картина, которой повезло куда меньше – фэнтези-боевик 2016 года «Ночные стражи».

Сиквел «по мотивам»

«Ночные стражи» явно пытались повторить успех «Ночного дозора» – и провалились на каждом шагу, уверены зрители.

Сюжет вторичен до боли: обычный курьер Паша (Иван Янковский) случайно становится свидетелем зачистки нечисти и попадает в секретную организацию «Отдел Н». Зрители сразу узнают в этом миксе «Людей в черном», «Блэйда» и того самого «Дозора».

Один из критиков прямо назвал это «воровством», а не «переосмыслением». Даже сами персонажи в фильме шутят про «долбанных людей в черном», словно пытаясь отшутиться от очевидных параллелей.

Бюджет в 230 миллионов и графика «времен царя Гороха»

При бюджете в 230 миллионов рублей визуал фильма стал его главной проблемой. Компьютерная графика, по словам зрителей, «резала глаз» и была «на уровне компьютерных игр конца прошлого десятилетия». Особенно всех «порадовала» CGI-свинья в одной из сцен.

«Графика времен Царя Гороха и покорения Крыма. Друзья, у вас же огромный бюджет, где он?»

Ярмольник, Янковский и «актёрское обезьянство»

Кастинг – отдельная беда. Леонид Ярмольник, побрившийся налысо и увешанный кобурами, пытался сыграть сурового наставника, но, как заметил критик, «Гесера из него не вышло». Его герой большую часть фильма ходил с одним выражением лица.

А вот Иван Янковский в главной роли умудрился переплюнуть всех: его игру называли «бездарной», «неестественной» и даже «актёрским обезьянством». Эмоции молодого актёра выглядели настолько искусственно, что вызывали не сопереживание, а нервный смех.

Вопросы и револьверы

Сценарий – это собрание нелепых случайностей и вопиющих ляпов. Героиня скрывается от погони в дорогом отеле вместо того, чтобы затеряться в хостелах. Ну а опытный герой Ярмольника идёт на разборку с револьвером, хотя и знает, что пули на врагов не действуют.

Злодеи, вместо того чтобы мгновенно убить героя, бегают вокруг него кругами, дожидаясь, пока у него кончатся патроны. Один из зрителей подытожил финал кратко:

«Концовка – это чушь какая-то. Я чуть фэйспалмами себя не убил».

Итоги просты

«Ночные стражи» – это редкий случай, когда фильм проваливается по всем фронтам: концепция, графика, актёрская игра, сценарий. Если «Трудно быть богом» – это сложное, но претенциозное кино, разделившее аудиторию, то «Ночные стражи» получили от зрителей характеристики «ночной позор» и «смотреть ровно 10 минут».

«В фильме нет ничего, что было бы сделано хотя бы терпимо. Этот фильм – смесь из клише всех фильмов о столкновении людей с потусторонним миром, дешёвых спецэффектов и ужасной актёрской игры. Не рекомендую к просмотру никому», – вердикт рецензента.

