«Чушь»: Васильев открестился от Пугачевой, которой еще недавно улыбался при встрече

В светской тусовке считали, что Александр Васильев водит тесную дружбу с Аллой Пугачевой. Модный стилист и певица всегда мило общались, но теперь у Примадонны появился повод затаить обиду на приятеля.

Этим летом знаменитости встретились в Юрмале. Модельер улыбался артистке и вел себя с ней любезно. Однако затем без лишних сожалений открестился от «женщины, которая поет».

На вопрос журналистов о том, влияет ли дружба с оскандалившейся исполнительницей на карьеру телеведущего, тот сделал резкое заявление.

«Абсолютная чушь! Мы не являемся близкими друзьями», — цитирует историка моды издание «Московский комсомолец».

Бывший эксперт «Модного приговора» уточнил, что не поддерживает связь с экс-супругой Филиппа Киркорова. Они не созваниваются, не ведут переписку. Одним словом, не общаются. Васильев попросил не приравнивать обычное знакомство к дружескими отношениям.