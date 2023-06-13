Чумакову сочувствуют всей страной после публикации откровенного фото Ковальчук
Артист вынужден довольствоваться малым.
Алексей Чумаков давно женат на Юлии Ковальчук, вместе с которой воспитывает дочь. Ранее артист честно признался, что заглядывается на других женщин. И теперь поклонники поняли, что стало тому причиной.
Прежде многие завидовали музыканту, которому удалось отхватить себе такую красотку. Но все изменилось после того, как экс-солистка «Блестящих» обнародовала пикантный снимок.
Блондинка устроила фотосессию в купальнике, показав все свои прелести. Вот только похвастаться знаменитости было нечем. Даже тонкая талия и длинные стройные ноги не помогли исполнительнице произвести впечатление.
Интернет-пользователи обратили внимание на большой недостаток во внешности артистки. По мнению подписчиков, у Ковальчук слишком маленькая грудь, точнее, она полностью отсутствует.
«Все плоско», «Где грудь?», «Доска», «Девочка-мальчик», — возмутились фолловеры в комментариях.
Вспомнили и о муже звезды, которому теперь сочувствуют всей страной.
«Бедный мужик, грудь у бабы не найдет», — пишут в комментариях под постом Юлии.