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Чумакову сочувствуют всей страной после публикации откровенного фото Ковальчук

13 июня 2023 18:45
Чумакову сочувствуют всей страной после публикации откровенного фото Ковальчук

Артист вынужден довольствоваться малым.

Алексей Чумаков давно женат на Юлии Ковальчук, вместе с которой воспитывает дочь. Ранее артист честно признался, что заглядывается на других женщин. И теперь поклонники поняли, что стало тому причиной.

Прежде многие завидовали музыканту, которому удалось отхватить себе такую красотку. Но все изменилось после того, как экс-солистка «Блестящих» обнародовала пикантный снимок.

Блондинка устроила фотосессию в купальнике, показав все свои прелести. Вот только похвастаться знаменитости было нечем. Даже тонкая талия и длинные стройные ноги не помогли исполнительнице произвести впечатление.

Интернет-пользователи обратили внимание на большой недостаток во внешности артистки. По мнению подписчиков, у Ковальчук слишком маленькая грудь, точнее, она полностью отсутствует.

«Все плоско», «Где грудь?», «Доска», «Девочка-мальчик», — возмутились фолловеры в комментариях.

Вспомнили и о муже звезды, которому теперь сочувствуют всей страной.

Чумакову сочувствуют всей страной после публикации откровенного фото Ковальчук

«Бедный мужик, грудь у бабы не найдет», — пишут в комментариях под постом Юлии.

Фото: Global Look Press, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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