Чума на голову Чудовища: правду о жизни Красавицы не показали в мультфильме Disney

Произведение «Красавица и Чудовище» навсегда закрепилось в коллекции лучших мировых сказок. Но мало кто знаком с первоисточником этой истории — оригинал повергнет в шок.

Сказка основана на мифе о Психее. Девушку приковали к скале, чтобы принести ее в жертву чудовищу. Но несчастную от неминуемой смерти спасает некто «незримый». Они женятся, и защитник берет с нее слово ни о чем не спрашивать. Но любопытство Психеи берет верх, и она выясняет, что возлюбленный никакое не чудище, а прекрасный Эрот. На этом супруги расстаются, ведь девушка не выполнила просьбу.

А тем временем Афродита, свекровь героини, всячески ее изводит и дает невыполнимые и опасные для жизни задания. Психея успешно с ними справляется, а вскоре воссоединяется с Эросом.

Ничего из этого не было показано во всеми любимом мультфильме от Disney, ведь историю много раз переписывали. Первой за «обработку» мифа взялась французская писательница Габриэль-Сюзанна Барбо де Вильнев, а после нее — великий сказочник Шарль Перро. Он облагородил не только это произведение, но и многие другие.