Чуду на могиле Началовой нашли объяснение

После похорон Юлии Началовой ее могила стала местом паломничества для множества поклонников. Причиной тому стал надгробный крест, который, по их заверениям, замироточил.

«На дереве действительно проступали маслянистые капли. Некоторые фанаты настаивали на канонизации покойной певицы», — рассказали в программе «Проклятые звезды».

Дошло до того, что рьяные почитатели Началовой уносили с могилы цветы и мягкие игрушки, заряжали воду и крема, поскольку верили в их чудодейственную силу. Им быстро указали на факт, опровергающий любую мистику: «Какое мироточение, очнитесь! Крест изготовили из сырой доски лиственницы. Раньше когда готовились строить дом, бревна должны были сохнуть 5 лет на свежем воздухе, чтобы потом она аж звенела. Сырая древесина несколько лет будет выделять смолу, пока не высохнет».

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Отрицали чудо и представители РПЦ, которые призвали не оскорблять память покойной звезды, распространяя заведомо ложные слухи.