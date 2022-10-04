«Чудовищный» эксперимент приковал Седокову к постели: она просит о помощи

Анна Седокова последние месяцы старательно следит за своей фигурой. Артистка ест всего лишь один раз в день, проходит как минимум по 12000 шагов в день и тренируется по пять дней в неделю. В итоге ей уже удалось избавиться от 10 килограммов, но такая серьезная диета негативно сказалась на ее организме.

Как призналась певица, не так давно она позволила себе поужинать. Поздний прием пищи стал неожиданностью для организма и в итоге привел к отравлению.

«Я тут так сильно отравилась. Решила после концерта побаловать себя. Думала, поем ночью», — рассказывает исполнительница в своем Telegram-канале.

Состояние Седоковой оказалось настолько тяжелым, что она даже решилась попросить совета у подписчиков. Фанаты не прошли мимо мольбы кумира о помощи и в комментариях поделились с ней своими способами выздоровления и пожелали как можно скорее встать на ноги.