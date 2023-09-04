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«Чудовищно»: народ не верит, что этот ремейк советского фильма снял Рязанов

4 сентября 2023 06:15
«Чудовищно»: народ не верит, что этот ремейк советского фильма снял Рязанов

Зрители в один голос ругают картину.

Эльдар Рязанов представил свою комедию «Карнавальная ночь» в 1956 году. Картина прославила режиссера на всю страну и сделала одним из главных кинематографистов СССР. А в 2006 году постановщик решил снять ремейк собственного фильма.

В «Карнавальную ночь 2» Рязанов пригласил как артистов из первой версии картины, так и новых знаменитостей. В кадре можно увидеть Людмилу Гурченко, Валентина Гафта, Сергея Безрукова, Сергея Маковецкого и других артистов. Сюжет же рассказывает о подготовке концерта в честь Нового года, который должен состояться Доме культуры.

Публика была поражена работой Рязанова. Поклонники не поняли, зачем постановщик пошел на этот шаг и снял ремейк, а некоторые даже не поверили, что знаменитый режиссер имеет к картине какое-то отношение. Обсуждая фильм, они признали его слабым и вовсе не смешным, а также решили, что сам Рязанов эксплуатирует собственные идеи.

«Чудовищно», «Талантливый режиссер свалился в лужу», «Фильм не понравился. Не скажу, что это отвратительное кино, но когда сравниваешь с оригиналом, то понимаешь, что это „опошление“ классики», «Фильм — провал», — считают пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Карнавальная ночь 2» (2006)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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