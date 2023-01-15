Чудовищная врачебная ошибка: во что превратилась икона стиля 90-х

Когда-то Донателла Версаче была иконой стиля: в 90-х каждое ее новое фото или выход в свет производили настоящий фурор. Именно она взяла в свои руки бразды правления модным домом Versace после гибели любимого брата Джованни и добилась на этом поприще немалых высот. И если прежде многие женщины хотели хоть чуточку быть похожими на звездную блондинку, то теперь такое не приснится им и в страшном сне.

Сегодня Донателлу относят к самым некрасивым знаменитостям, а все из-за того, что она увлекалась пластикой. В Сети есть информация о том, что дизайнер сделала блефаропластику и инъекции ботокса, а также увеличила губы, что стало роковой ошибкой. Звезда не смогла соблюсти меру, к тому же из-за неграмотно проведенных манипуляций ее рот перестал закрываться полностью.

Из-за огромного количества филлеров и ботокса стала пугающей и мимика Версаче. В итоге из иконы стиля Донателла превратилась в объект насмешек и травли.