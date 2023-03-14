«Чудовище»: причина встречи Джоли с новой девушкой Питта просто шокирует

Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись уже четыре года назад. Прославленный артист смог смириться с расставанием и не так давно начал новые отношения с 30-летней Инес де Рамон, что активно обсуждают поклонники знаменитостей. При этом Джоли не осталась в стороне от романа бывшего мужа и, как оказалось, мечтает познакомиться с его новой избранницей.

По данным СМИ, Джоли намерена встретиться с Инес, чтобы раскрыть ей правду о ее новом возлюбленном. Актриса рассчитывает рассказать девушке собственную версию истории их разрыва и брака, чтобы та составила свое мнение.

«Она хочет контролировать ситуацию и не оставаться наблюдателем в тени, чтобы Инес знала, какое он чудовище», — рассказал один из близких друзей актрисы.

При этом сам Питт пока никак не прокомментировал ситуацию. Артист проводит время с избранницей в Париже, где недавно закончилась Неделя моды, и наслаждается столицей Франции.