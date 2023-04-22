Чудом выжила при пожаре: вы не узнаете пропавшую звезду нулевых Леру Масскву на свежих фото

Лера Массква прославилась с выходом своего дебютного альбома «Массква». Именно в него вошли композиции «7 этаж» и «Мы с тобой», которые попали в сериал «Универ», а уже спустя несколько недель их пела вся страна. Поклонники были уверены, что жизнерадостная и обаятельная артистка непременно добьется грандиозного успеха, но Лера неожиданно пропала со сцены.

Дело в том, что еще во время работы над первой пластинкой она познакомилась с музыкантом группы «4ехов» Павлом Евлаховым, а спустя некоторое время стала его женой. В 2010 году родился их сын Платон, и первое время певица полностью посвящала себя семье.

Но шесть лет назад случилась трагедия, разделившая из жизнь на до и после.

В середине декабря ночью в квартире Массквы на проспекте Маршала Жукова случился пожар, который едва не унес жизни домочадцев. После этого она с родными решила переехать в США и теперь живет за океаном.

О жизни певица рассказывает в социальных сетях. Она продолжает записывать новые композиции, а свободное время предпочитает проводить в путешествиях: Массква выбирает пляжный отдых и лучшие курорты. Внешность знаменитости изменилась лишь в лучшую сторону. Как уверены подписчики, артистка выглядит значительно моложе своих лет и поражает красотой, ведь становится с годами только привлекательнее.