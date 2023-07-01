Чудом трусики не засветила: Климова кокетливо оголила бедра в откровенном наряде

Екатерина Климова то ли случайно, то ли намеренно взбудоражила поклонников. Актриса часто демонстрирует свою стройную фигуру. Но на этот раз едва не перешла все границы.

В социальных сетях звездной брюнетки появилось смелое фото. Климова расслабленно сидела на стуле, пока визажист делал ей макияж. Вероятно, артистка не знала, что в этот момент ее снимают на камеру, иначе поправила бы подол своего платья.

Белый наряд знаменитости задрался кверху, чудом не обнажив нижнее белье. Кокетливо оголившая бедра Климова не увидела в этом ничего зазорного и обнародовала пикантную фотографию.

Интернет-пользователи восхитились тем, что, даже родив четверых детей, звезда осталась в потрясающей форме. Кроме того, многие обратили внимание на то, что у Климовой на бедре есть татуировка, о существовании которой прежде знали далеко не все.