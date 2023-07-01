Чудом трусики не засветила: Климова кокетливо оголила бедра в откровенном наряде
Артистка не скрыла пикантную деталь.
Екатерина Климова то ли случайно, то ли намеренно взбудоражила поклонников. Актриса часто демонстрирует свою стройную фигуру. Но на этот раз едва не перешла все границы.
В социальных сетях звездной брюнетки появилось смелое фото. Климова расслабленно сидела на стуле, пока визажист делал ей макияж. Вероятно, артистка не знала, что в этот момент ее снимают на камеру, иначе поправила бы подол своего платья.
Белый наряд знаменитости задрался кверху, чудом не обнажив нижнее белье. Кокетливо оголившая бедра Климова не увидела в этом ничего зазорного и обнародовала пикантную фотографию.
Интернет-пользователи восхитились тем, что, даже родив четверых детей, звезда осталась в потрясающей форме. Кроме того, многие обратили внимание на то, что у Климовой на бедре есть татуировка, о существовании которой прежде знали далеко не все.