Чудом не запретили: почему чиновники взъелись на «Приключения Буратино»

Картина «Приключения Буратино» вышла на экраны в 1975 году и сразу стала любимым детским фильмом для миллионов советских ребят. Песни из музыкальной сказки до сих пор знают наизусть россияне. А ведь ленту могли отправить на полку.

Когда режиссер Леонид Нечаев представил цензорам на киностудии собственный фильм, те пришли в ужас. Все оригинальные идеи постановщика раскритиковали в пух и прах. Чиновникам не понравилось, что лиса Алиса была облачена в платье и шляпу, а черепаха Тортила — в элегантная накидку, у кота Базилио и вовсе даже не было хвоста.

Еще больше их возмутил образ несносного Буратино, который дерзил и дразнил пожилого Карабаса-Барабаса. Была собрана специальная комиссия, члены которой решили, что выпускать такой фильм на экраны нельзя, иначе он научит детей плохому.

Судьбу музыкальной сказки спасла бюрократия. Был уже конец года, и киностудия собиралась отчитываться о выполненном плане съемок. Любое отклонение от него означало лишение премий. Поэтому цензоры скрепя сердце запустили ленту в производство.