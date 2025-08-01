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Чудом не скатились в фан-сервис: «Монолог фармацевта» не попал в одну из главных ловушек всех популярных аниме — потому и стал великим

1 августа 2025 19:05
Чудом не скатились в фан-сервис: «Монолог фармацевта» не попал в одну из главных ловушек всех популярных аниме — потому и стал великим

Маомао — уникальная героиня по многим причинам. Объясняем еще одну.

«Монолог фармацевта» мог легко скатиться в очередной фансервисный цирк. Все к тому вело: гарем, наложницы, император, дворцовые интриги, кварталы красных фонарей и куртизанки — как будто чек-лист типичного аниме с акцентом не на сюжет, а на бедра и грудь. Но нет. Ни манга, ни аниме, ни оригинальные ранобэ в эту ловушку не попались.

Это тот редкий случай, когда автор сознательно держит дистанцию от дешевых приемов. В «Монологе фармацевта» женские персонажи не становятся сексуализированными картинками. Даже намеков на это почти нет. Здесь женщинам позволено быть чем-то большим, чем анимешные куклы. И в первую очередь — Маомао.

Чудом не скатились в фан-сервис: «Монолог фармацевта» не попал в одну из главных ловушек всех популярных аниме — потому и стал великим

Маомао невозможно представить в позе «для постера». Она вообще не играет на публику. Ни рисовка, ни камера, ни сценарий не превращают ее в объект — наоборот, все подчеркивает: она наблюдает, думает, действует. У нее острый ум, железные нервы и абсолютная незаинтересованность в том, чтобы нравиться зрителю. И это моментально выделяет ее на фоне всего жанра.

Даже ее сцены с Дзинши — не романтика ради лайков. Это про напряжение, уважение и постепенно развивающийся интерес. Здесь нет клише, нет рывков юбок, нет обязательного падения с компрометирующим приземлением. Есть живые, необычные отношения.

А если и искать фансервис — он разве что в декорациях. Куртизанки и наложницы изображены эффектно, но в рамках — как часть мира, а не повод для кадра с рейтингом 18+. «Монолог фармацевта» спокойно мог пойти по пути большинства аниме. Но выбрал свой. И потому — стал великим.

Ранее мы писали: Молчание Маомао — не всегда золото: во 2 сезоне «Монолога фармацевта» провалили одну из важнейших сцен всего тайтла

Фото: Кадр из аниме «Монолог фармацевта»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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