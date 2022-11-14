Чудо случилось? Народ не сдержал слез радости при виде больного Юдашкина

Последние годы Валентин Юдашкин борется с раком почек. Модельер редко появляется на публике, делая исключения лишь в редких случаях. В этот же раз он отправился на прогулку со своей женой Мариной по вечерней Москве, чем удивил своих многочисленных поклонников.

Как отметили пользователи Сети, модельер выглядит значительно лучше, чем во время своих последних выходов. Еще летом он представлял свою коллекцию в столице и выглядел крайне болезненно, чем напугал интернет-пользователей. Сейчас же, по мнению фанатов, он идет на поправку и почти победил рак.

«Идет на поправку, сразу видно! Дай Бог помощи хорошему человеку! Чудо, случись!», «Валентин отлично выглядит!» — пишут преданные фанаты.

Сама Марина, опубликовавшая снимок, не прокомментировала сообщения поклонников. Ни она, ни Юдашкин стараются не комментировать течение болезни и не отвечают на вопросы прессы.