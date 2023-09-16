Чудо природы: россияне обомлели, увидев возмужавшего внука Винокура

Владимир Винокур проводит много времени со своим единственным внуком Федором. Но теперь у мальчика будут и другие дела: он отправился на учебу в первый класс. Проводить первоклассника на линейку пришли как родители, так и сам Винокур с супругой.

По словам дочери артиста, Анастасии, первая учебная неделя прошла для Феди очень быстро. Мальчик завел друзей в классе, с которыми играл на переменах. Нагрузка пока очень маленькая — нет ни домашних заданий, ни отметок. После уроков мама старается заниматься со школьником чтением. Звездный дедушка также похвалил внука за успехи.

Среди поклонников Винокура фотографии подросшего Феди вызвали большой ажиотаж. Фанаты отмечают, как сильно внук похож на артиста, а с годами это сходство только усиливается.