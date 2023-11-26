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«Чудо природы»: дочь Пугачевой потрясла народ пением на французском языке

26 ноября 2023 10:00
«Чудо природы»: дочь Пугачевой потрясла народ пением на французском языке

Талант малышки восхищает.

Лиза Галкина в свои девять лет вряд ли уже определилась с будущей профессией. В любом случае поклонники Аллы Пугачевой уже все решили: из дочери Примадонны отечественной эстрады растет очаровательная артистка.

Интернет-пользователи до сир пор горячо обсуждают архивное видео с участием звездной наследницы. Пританцовывая перед камерой, девочка пела чуть больше двух минут, а впечатлений у россиян хватило на несколько.

Белокурая малышка виртуозно исполнила популярную композицию Джо Дассена Les Champs Elysees. Публику потрясали превосходные вокальные данные сестры Гарри и то, как ловко она владеет французским языком. Многие заметили, что в будущем кроха станет достойной заменой своей знаменитой матери в российском шоу-бизнесе.

«Это чудо природы», «Будущая звезда», «Яблоко от яблоньки недалеко упало», — пишут в Сети.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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