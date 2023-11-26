«Чудо природы»: дочь Пугачевой потрясла народ пением на французском языке

Лиза Галкина в свои девять лет вряд ли уже определилась с будущей профессией. В любом случае поклонники Аллы Пугачевой уже все решили: из дочери Примадонны отечественной эстрады растет очаровательная артистка.

Интернет-пользователи до сир пор горячо обсуждают архивное видео с участием звездной наследницы. Пританцовывая перед камерой, девочка пела чуть больше двух минут, а впечатлений у россиян хватило на несколько.

Белокурая малышка виртуозно исполнила популярную композицию Джо Дассена Les Champs Elysees. Публику потрясали превосходные вокальные данные сестры Гарри и то, как ловко она владеет французским языком. Многие заметили, что в будущем кроха станет достойной заменой своей знаменитой матери в российском шоу-бизнесе.