Чудо как хороша: посмотрите, какой была в своей первой роли Рязанова

Раиса Рязанова далеко не сразу поняла, что мечтает быть артисткой. Окончив школу, она поступила в музыкальное училище и только через несколько лет оказалась в Рязанском областном театре, где и определилась с профессией. За годы карьеры она успела поработать со множеством выдающихся режиссеров и стать одной из самых прославленных артисток страны, но далеко не все поклонники видели ее первую роль.

Как оказалось, в 1967 году постановщица Ия Миронова пригласила начинающую артистку на главную роль в картину «Гуля Королева», экранизацию повести «Четвертая высота».

Миронова не побоялась доверить актрисе настолько сложный образ девушки-героини, а молодая Рязанова смело взялась за работу.

Как отмечают зрители фильма, артистка в картине отличается жизнелюбием и прекрасно справляется со сценарием. Уже с первых минут ленты она поражает своим обаянием и красотой и полностью захватывает внимание.

Картина была весьма тепло принята как публикой, так и внутри индустрии, поэтому уже спустя два года артистка получила главную роль в драме «День и вся жизнь», что лишь подтвердило ее актерский талант.