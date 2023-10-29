Чудо, да и только: вот как прикованный к постели Соседов исцелился от смертельной болезни

Пару лет назад Сергей Соседов оказался в жуткой и безвыходной ситуации. Критик, по собственным уверениям, чуть не умер из-за неизвестной инфекции, которая «сжирала» его изнутри целых полтора месяца.

Соседов топтал пороги всех врачебных кабинетов, лечился всеми возможными народными методами, но никто и ничто не могло ему помочь. Врачи разводили руками и даже диагностировали коронавирус. Однако сам шоумен уверял, что никаким ковидом он не болен и не может быть болен.

Спустя дни и недели безрезультатных мытарств ослабший и до бессилия сраженный недугом Сергей Соседов уже был готов наложить на себя руки. Но случилось настоящее чудо. Странная болезнь ушла сама, без медикаментов и операций.

Счастливый и полностью выздоровевший телеведущий до сих пор не знает, каким был его диагноз, что тогда помогло выкарабкаться. Но повторения истории категорически не хочет, поэтому следить за здоровьем стал гораздо тщательнее.