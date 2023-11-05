Чудный малыш по имени Максим: семья Курниковой стала еще больше

Когда-то Анна Курникова штурмовала теннисный олимп и проводила свободное время на модных вечеринках в окружении сильных мира сего. Но все это в прошлом: теперь прославленная спортсменка счастлива рядом с певцом Энрике Иглесиасом. Пара вместе с 2001 года и является примером верности и гармонии для тысяч поклонников.

Возлюбленные воспитывают троих детей — двойняшек Люси и Николаса, а также Малышку Марию. Но звездное семейство не собирается на этом останавливаться. У четы есть несколько домашних любимцев. Взрослый лабрадор и озорной щенок немецкой овчарки по кличке Макс. Последний появился в доме совсем недавно, но успел очаровать многочисленных подписчиков Курниковой.