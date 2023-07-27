Чудеса природы: невестка Ротару так моложава, что рядом с дочерью выглядит как сестра

Семья Софии Ротару старается вести непубличный образ жизни. Знаменитости редко делятся снимками в социальных сетях и не дают интервью. Но в исключительных случаях их фотографии оказываются в распоряжении поклонников.

Так, невестка певицы Светлана решила поделиться семейными кадрами, на которых позирует в компании сына Анатолия и его избранницы. Герои снимка сфотографировались на берегу моря во время семейного отдыха.

Публика не смогла пройти мимо неожиданного снимка. Как отметили фанаты, 49-летняя Светлана выглядит значительно моложе своих лет. Женщина похожа на ровесницу своей невестки и отличается эффектной внешностью и белоснежной улыбкой.

Сама Светлана при этом никогда не раскрывала секретов своей красоты. Она держит в тайне и то, что позволяет ей сохранять молодость, и то, как она ухаживает за собой.