Чудеса природы: как выглядят дети Вуйчича, родившегося без рук и ног

Ник Вуйчич стал для многих людей символом несгибаемой воли. Писатель родился без рук и ног, но он смог построить головокружительную карьеру и обзавестись большой семьей.

Вуйчич известен как автор книг и мотивационный спикер. Также он является создателем благотворительного фонда, который оказывает помощь инвалидам из разных стран мира. Не забывает Вуйчич и о личной жизни. Несколько лет назад Ник женился на красавице по имени Канаэ Мияхара. На сегодняшний день у пары уже четверо детей: мальчики Киеси Джеймс и Деян Леви и девочки-близняшки Оливия и Элли.

Все наследники Вуйчича и Мияхары родились абсолютно здоровыми и полноценными, что можно назвать чудом. Счастливый отец часто выкладывает снимки своих сыновей и дочерей, и все ребята выглядит невероятно счастливыми.

По сей день болезнь Вуйчича не исследована до конца. Это редкая патология, от которой страдают лишь единицы из разных уголков земного шара. Несмотря на, казалось бы, обреченное положение, Нику удалось состояться в карьере и в личной жизни.