«Чучело»: состарившегося Николаева подняли на смех в Сети

Игорь Николаев поделился со своими подписчиками свежими фотографиями с отдыха в Венеции. На фото он позирует на фоне местных каналов и сидит в знаменитой итальянской гондоле. Многие подписчики порадовались за артиста и пожелали ему отличного отдыха. Но нашлись и те, кто отреагировал на публикацию негативно.

На удивление причиной недовольства подписчиков стала не зависть к отдыху в теплых краях, а внешний вид Николаева. Композитору уже исполнилось 63 года, но почему-то пользователи Сети все равно выражают недовольство тем, что он стареет. Вероятно, их смущает тот факт, что старость подстерегает не только Игоря Юрьевича, но и их самих.

Подписчики отмечают, что годы не щадят артиста.

«Постарел Николаев», «Чучело», — не стесняются в выражениях пользователи.

Самого Николаева его годы, впрочем, не смущают. На снимках он выглядит бодрым и довольным жизнью.