«Чучело» наяву: чем поплатилась юная актриса за роль Железной Кнопки

Подростковая драма «Чучело» считалась одним из самых скандальных фильмов СССР. Советские школьники были показаны жестокими садистами, готовыми стереть в порошок ни в чем не повинного человека. Пожалуй, самой яркой злодейкой стала Железная Кнопка, руководившая травлей Лены Бессольцевой.

Роль категоричной школьницы исполнила Ксения Филиппова. Режиссер Ролан Быков не просто так выбрал ее среди множества претенденток. Он разглядел в ней категоричность и несгибаемость. В реальной жизни Филиппова тоже изводила новичков, поэтому характер Кнопки ей был во многом близок.

Увы, но других киноработ на счету Филипповой больше не было. Образ школьницы-садистки твердо закрепился за ней. Режиссеры решили не связываться с актрисой, чтобы у зрителей не было ассоциаций с Кнопкой.

Кроме того, у Филипповой не сложились отношения с коллегами. Какое-то время они дружили, но, встретившись спустя годы, поняли, что говорить им не о чем. Так Ксения потеряла своих некогда близких приятелей.

Но роль принесла и утешение. После выхода фильма актрисе написал один влюбленный студент и признался в своих чувствах. Они стали встречаться, а вскоре поженились. С тех пор пара неразлучна. Кстати, Ксения приглашала на свадьбу Ролана Быкова, но он это событие проигнорировал. Кнопка принесла Филипповой одни разочарования, не считая личного счастья.