Чтобы выйти в России из дома: вскрылись баснословные траты Пугачевой
Артистка старалась ни в чем себе не отказывать.
Долгие годы Алла Пугачева считается главной звездой российской эстрады. За ее жизнью и творчеством следят миллионы людей, а каждый выход в свет привлекает внимание тысяч поклонников. И, как недавно выяснилось, любое появление артистки на публике обходилось ей дорого.
Дело в том, что Пугачева уже давно не выходит из дома без сопровождения телохранителей. Для собственной защиты она всегда выбирала только профессиональных сотрудников. Помимо этого, артистка обращалась к стилистам, которые делали макияж и подбирали образ. В итоге, как уверен продюсер Павел Рудченко, это обходилось ей в огромную сумму, которую она была вынуждена платить практически каждый раз, когда выходила из дома.
«Это сотни тысяч. Имеются в виду прическа, гримеры, телохранители. Целая свита работала над тем, чтобы Алла Борисовна просто вышла из дома», — рассказал эксперт порталу PopCornNews.