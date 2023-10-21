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Чтобы выйти в России из дома: вскрылись баснословные траты Пугачевой

21 октября 2023 08:15
Чтобы выйти в России из дома: вскрылись баснословные траты Пугачевой

Артистка старалась ни в чем себе не отказывать.

Долгие годы Алла Пугачева считается главной звездой российской эстрады. За ее жизнью и творчеством следят миллионы людей, а каждый выход в свет привлекает внимание тысяч поклонников. И, как недавно выяснилось, любое появление артистки на публике обходилось ей дорого.

Дело в том, что Пугачева уже давно не выходит из дома без сопровождения телохранителей. Для собственной защиты она всегда выбирала только профессиональных сотрудников. Помимо этого, артистка обращалась к стилистам, которые делали макияж и подбирали образ. В итоге, как уверен продюсер Павел Рудченко, это обходилось ей в огромную сумму, которую она была вынуждена платить практически каждый раз, когда выходила из дома.

«Это сотни тысяч. Имеются в виду прическа, гримеры, телохранители. Целая свита работала над тем, чтобы Алла Борисовна просто вышла из дома», — рассказал эксперт порталу PopCornNews.

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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