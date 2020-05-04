«Чтобы ты предохранялся»: Басков с маской и антисептиком поздравил Киркорова с 53-летием 

Николай Басков решил записать нестандартное поздравление своему близкому другу. Он опубликовал в сети видеоролик, где сообщил, что подготовил для своего коллеги по сцене самые важные подарки: туалетную бумагу, антисептик, гречку и маску.

Басков также не забыл пожелать другу здоровья, счастья и радости. «Блистательный, уникальный Артист, мой друг, с Днем рождения! – написал звездный блондин. – Желаю тебе крепкого здоровья! Счастья и радости твоей прекрасной семье! Мира и добра твоему всегда гостеприимному дому! Вдохновения, новых хитов и творческих безумств! Не меняйся! Оставайся ярким, ни на кого, как всегда, не похожим, смелым в экспериментах, обожаемым публикой, влюбленным в музыку и любящим жизнь! Долгих лет!».

Конечно, Басков не забыл пожелать самого главного. «Я тебе желаю, чтобы ты всегда был сытым, чтобы было о чем подумать, и чтобы ты всегда предохранялся», — заявил певец в надежде, что друг оценит его шуточное видео и поздравление.

Отметим, что поп-королю российской эстрады исполнилось 53 года. Многие звезды шоу-бизнеса и поклонники артиста в этот день буквально «засыпали» его поздравлениями.