Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой

«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой

19 июля 2022 18:00
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой

Марк Варшавер объяснил замену актрисы в спектаклях.

После смерти Марка Захарова его дочь Александра непрерывно конфликтует с директором театра «Ленком» Марком Варшавером. Актриса недовольна политикой руководителя и неоднократно жаловалась на то, что главные роли ей больше не достаются. Отношения с Варшавером Александра выясняет и в суде, пытаясь забрать себе права на все спектакли отца. По ее словам, Варшавер тянет театр ко дну.

Директор «Ленкома» признался в недавнем интервью «Телепрограмме.pro», что уже устал от нападок Захаровой. Сейчас их общение сведено к минимуму — в постановках театра актрису заменяют коллеги. Варшавер пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой, подчеркнув, что замены вторым составом нужны «Ленкому». По его словам, таким образом на сцену выходят актеры, которые уже много лет не играли в театре. А зрители получают шанс увидеть спектакль, даже в случае болезни или отпуска основных исполнителей ролей.

«Чтобы театр выжил», — объяснил директор.

При этом Захарова заменяющих артистов пренебрежительно называет «массовкой». По мнению Варшавера, у Александры уже не осталось в театре друзей. А значит, по всей видимости, и на сцену «Ленкома» актриса вернется не очень скоро.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Читать далее 27 июля 2022
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко «В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко Читать далее 27 июля 2022
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным «Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным Читать далее 27 июля 2022
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены «С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены Читать далее 27 июля 2022
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Читать далее 27 июля 2022
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым «Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым Читать далее 27 июля 2022
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Читать далее 27 июля 2022
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Читать далее 27 июля 2022
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее «Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее Читать далее 27 июля 2022
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина Читать далее 27 июля 2022
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Читать далее 27 июля 2022
Related video