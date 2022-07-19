«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой

После смерти Марка Захарова его дочь Александра непрерывно конфликтует с директором театра «Ленком» Марком Варшавером. Актриса недовольна политикой руководителя и неоднократно жаловалась на то, что главные роли ей больше не достаются. Отношения с Варшавером Александра выясняет и в суде, пытаясь забрать себе права на все спектакли отца. По ее словам, Варшавер тянет театр ко дну.

Директор «Ленкома» признался в недавнем интервью «Телепрограмме.pro », что уже устал от нападок Захаровой. Сейчас их общение сведено к минимуму — в постановках театра актрису заменяют коллеги. Варшавер пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой, подчеркнув, что замены вторым составом нужны «Ленкому». По его словам, таким образом на сцену выходят актеры, которые уже много лет не играли в театре. А зрители получают шанс увидеть спектакль, даже в случае болезни или отпуска основных исполнителей ролей.

«Чтобы театр выжил», — объяснил директор.

При этом Захарова заменяющих артистов пренебрежительно называет «массовкой». По мнению Варшавера, у Александры уже не осталось в театре друзей. А значит, по всей видимости, и на сцену «Ленкома» актриса вернется не очень скоро.