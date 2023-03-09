Чтобы сын гордился: мужчина похудел ради семьи и изменился до неузнаваемости (фото)

Родительство может изменить не только привычный уклад жизни, но и внешность. Именно это произошло с пользователем Reddit Ллоидом Барнсом, который решил измениться для своего сына.

По словам самого Барнса, до родов его жены он никак не ограничивал себя в еде и напитках. Он питался фастфудом, не занимался спортом и регулярно пил, из-за чего его вес был чуть больше 100 килограммов.

«Я был толстой, ленивой, жадной свиньей. Я слишком много пил и считал пот своим врагом», — именно так описывает то время блогер.

Но после рождения сына Барнс понял, что хочет быть лучшим мужем и отцом. Он дал клятву своей супруге и принялся менять свой образ жизни.

Ллоид отказался от алкоголя, записался в тренажерный зал и сел на сбалансированную диету. За 90 дней ему удалось избавиться от 25 килограммов, и он продолжил свое преображение.

Как признался звезда Reddit, он чувствует себя совершенно другим человеком и доволен собственным результатом. Но самое важное, что его сын точно сможет им гордиться.