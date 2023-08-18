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Чтобы прокормить себя и невесту, сын Королевой предоставляет особые услуги

18 августа 2023 09:30
Чтобы прокормить себя и невесту, сын Королевой предоставляет особые услуги

Знаменитость не боится никаких заработков.

Наташа Королева и Сергей Глушко никогда не скрывали, что стараются приучить сына к самостоятельности. Они хотели, чтобы Архип зарабатывал на жизнь сам и полностью себя содержал, не довольствуясь деньгами родителей. И из-за этого их наследник был вынужден подумать о своем благополучии.

Из-за давнего увлечения японским языком Архип решил стать преподавателем. Он дает частные уроки дистанционно, а за каждое занятие берет три тысячи рублей. Архип не получал никаких сертификатов преподавателя и до сих пор учится в университете.

При этом, как пишет портал Blitz+, Глушко-младшего сложно назвать ответственным преподавателем. Несмотря на нужду в средствах, ведь последнее время он живет со своей возлюбленной Мелиссой, на сообщения он отвечает раз в несколько месяцев, игнорируя потенциальных учеников, а переписку со студентами ведет крайне безграмотно, что портит его авторитет.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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