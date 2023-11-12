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Чтобы не стать посмешищем: никогда не покупайте такие подарки на Новый год

12 ноября 2023 08:30
Чтобы не стать посмешищем: никогда не покупайте такие подарки на Новый год

С ними ошибался каждый.

Совсем скоро россиян охватит предпраздничная суета. Начнется период выбора подарков на Новый год для всех родных. Иногда определиться с нужным презентом бывает очень сложно. Кроме того, есть подарки, которые ни в коем случае нельзя вручать под бой курантов.

Как уверяют эксперты по этикету, не стоит останавливаться на разнообразных сертификатах в магазины. Ведь человеку придется потратить время и силы, чтобы самостоятельно сходить в торговую точку.

В список запрещенных презентов попал и парфюм. Считается, что дарить духи — это довольно интимный процесс. Кроме того, необходимо быть уверенным, что аромат человеку понравится. А угадать с запахом практически невозможно.

Среди табу и деньги в виде подарка. Это может вызвать неловкость в отношениях.

Также существует определенное правило не дарить коллегам те предметы, которые касаются непосредственно тела человека. То есть неуместными будут шарфы, перчатки и любая другая одежда.

Фото: Кадр из фильма «Рождество семейки Куперов» (2008)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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